Milan, in cima alla lista dei desideri per l'attacco c'è Vlahovic ma servono due condizioni

Il Milan continua a lavorare su più fronti. La priorità, scrive La Gazzetta dello Sport, è quella di chiudere per due terzini titolari e finalizzare l’arrivo di Ardon Jashari a centrocampo. Ma la dirigenza non ha certo accantonato la caccia a un nuovo centravanti. L’obiettivo è chiaro: un attaccante da doppia cifra, capace di alternarsi e competere con Santiago Gimenez per la maglia da titolare e in cima alla lista dei desideri rossoneri c’è Dusan Vlahovic.

Il serbo, in scadenza con la Juventus nel giugno 2026, potrebbe lasciare Torino già quest’estate. Le condizioni economiche però sono complesse: l’ingaggio da 12 milioni netti e la valutazione elevata scoraggiano molti club. Eppure, Vlahovic, che ha già rifiutato il Fenerbahce, vuole rilanciarsi in una piazza importante, dopo una stagione poco brillante in bianconero.

Il Milan studia la situazione: per arrivare a Dusan servirebbe un prezzo “di saldo” o una rescissione con buonuscita, oltre a un netto taglio dell’ingaggio, compensato da bonus legati a gol e successi di squadra. Intanto, i rossoneri tengono vivi i contatti per Boniface del Bayer Leverkusen e Jackson del Chelsea, anche se entrambi hanno costi elevati.