Milan, in rosa ci sono quattro terzini sinistri: due devono andare via

Il Milan ha in rosa quattro terzini sinistri, cioè Theo Hernandez, Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic, e due di questi dovrebbero essere ceduti da qui alla chiusura del mercato estivo. Il francese sarà il titolare non appena recupererà dall'infortunio alla caviglia, lo svizzero ha offerte dalla Germania, l'uruguayano ha varie pretendenti in Italia, mentre Strinic non gioca da un anno e ha un ingaggio pesante. Lo riporta gazzetta.it.