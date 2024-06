Milan in uscita, la situazione a centrocampo: Fiorentina su Pobega, valutazioni su Adli

Non solo colpi in entrata, il Milan dovrà lavorare molto anche per sfoltire la rosa e trovare la miglior soluzione possibile per tutti gli esuberi. Qui la situazione dei centrocampisti.

CENTROCAMPISTI

Tommaso Pobega: su di lui, come raccontato nelle scorse settimane, ci sono sondaggi del Torino ma soprattutto della Fiorentina. Al Milan non parte sicuramente da titolare, i rossoneri chiedono poco più di 10 milioni per farlo partire: nel caso in cui arrivassero offerte concrete verranno sicuramente valutate.

Yacine Adli: nell'ultima stagione ha tolto l'alone di mistero che lo circondava, reinventandosi anche mediano pur di giocare nel Milan di Stefano Pioli. È uno di quei giocatori che Fonseca dovrà valutare.

Alexis Saelemaekers: a sorpresa non riscattato dal Bologna dopo una stagione più che positiva, Alexis non resterà al Milan perché chiuso da Pulisic e Chukwueze. Il belga sembrerebbe avere estimatori in Italia, il Milan è già al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile.

Luka Romero: sei mesi anonimi in rossonero, poi un buon prestito all'Almeria in Spagna. Ed è proprio in Spagna che potrebbe restare: il Las Palmas ha mostrato interesse per il classe 2004. Il Milan spera di monetizzare con l'ex Lazio.

Daniel Maldini: dopo sei mesi nulli ad Empoli si rilancia a Monza con 11 presenze, per un totale di 326', impreziosite da 4 gol ed 1 assist. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione il trequartista, in scadenza nel 2025, è nella lista di Monza e Genoa, con Roma e Lazio che nelle scorse settimane hanno effettuato un sondaggio.