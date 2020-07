Milan, interesse per Andres Pereira del Manchester United

Tra i nomi monitorati dal Milan per il centrocampo rossonero ci sarebbe anche quello di Andres Pereira. Secondo quanto riporta il giornalista di Sportmediaset Andersinho Marques, il club di via Aldo Rossi avrebbe manifestato interesse per il brasiliano che, in questa stagione, ha disputato 25 partite di cui 18 da titolare.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">🚨 Exclusivo | O <a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a> estaria interessado na contratação do brasileiro <a href="https://twitter.com/hashtag/AndreasPereira?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AndreasPereira</a> do <a href="https://twitter.com/hashtag/ManchesterUnited?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ManchesterUnited</a>. O clube inglês estaria disposto a liberar o atleta para fazer caixa para trazer <a href="https://twitter.com/hashtag/Vanderbeck?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Vanderbeck</a> do Ajax.<br>Andreas tem 25 jogos na Premier League nessa temporada 18 titular. <a href="https://t.co/q44QGOFyNM">pic.twitter.com/q44QGOFyNM</a></p>— Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) <a href="https://twitter.com/Andersinho_ITA/status/1278432743999901696?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2020</a></blockquote>