Milan-Joao Felix: affare complicato per due motivi. Ma i rossoneri ci vogliono provare lo stesso

Il Milan ci proverà fino all'ultimo a regalare a Sergio Conceiçao anche Joao Felix, ma non è un'operazione facile per due motivi: prima di tutto perchè le richieste del Chelsea sono ancora molto alte e poi il club rossonero dovrebbe fare una cessione per fare spazio all’attaccante portoghese. I candidati a partire sono Okafor, Jovic e Chukwueze, ma al momento non sembrano esserci indizi di un’uscita imminente di uno di questi tre.

Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge che il Milan potrebbe provare a fare un colpo last-minute anche a centrocampo dove la coperta è un po' corta e si è visto anche nel derby di ieri sera in cui Conceiçao è stato costretto nel finale ad inserire in mezzo al campo un giocatore adattato come Terracciano. Identikit ideale: un giocatore formato in Italia (caratteristica utile per la lista UEFA) da prendre in prestito.