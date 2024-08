Milan, Jovic in uscita: nuovo incontro con il suo agente per trovare una sistemazione

vedi letture

Luka Jovic, che ha segnato un gol nell'ultima amichevole del Milan in terra americana contro il Barcellona, resta in uscita: come riferisce il Corriere dello Sport, nelle scorse ore c'è stato un nuovo incontro con il suo agente per trovare una sistemazione. In questo mercato estivo, il club di via Aldo Rossi ha gà preso Alvaro Morata e ora è al lavoro per regalare a Paulo Fonseca anche un altro attaccante, ma prima serve la partenza di Jovic.

Questi i numeri nella stagione 2023-2024 di Jovic con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 23

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 3

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI IN CAMPO: 1261'

GOL: 9