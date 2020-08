La priorità del Milan resta Ibrahimovic. Nonostante gli intoppi, la sensazione è che, alla fine, il rinnovo arriverà. Tuttavia, gli uomini di vi mercato di via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati e per questo stanno valutando altri profili per l’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ad esempio, Luka Jovic, 22enne centravanti del Real, è una delle prime opzioni.