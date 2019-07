Milan, l'attacco cambia volto: è la settimana di Correa, Silva al Monaco

Il Milan è pronto a movimentare l'ultima settimana di luglio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Un'operazione è già pronta e in via di definizione: Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid, è pronto a legarsi alla formazione rossonera nell'ambito di un giro di giocatori che dovrebbe portare André Silva al Monaco e James Rodriguez alla corte di Simeone.

Valutazioni - Il centravanti portoghese, reduce da una stagione non proprio positiva, andrà a giocare nel Principato. La trattativa la sta conducendo ovviamente Jorge Mendes, agente del classe 1995: al Milan andranno 30 milioni, che saranno reinvestiti per l'argentino Correa. L'Atletico vorrebbe 50 milioni, Maldini e Massara sono pronti a offrirne massimo 35. E resta in bilico anche la posizione di Cutrone, cercato dal Wolverhampton. L'attacco del Milan è pronto a cambiare volto.