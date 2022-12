Milan, l'idea Kadioglu è alternativa a Ziyech: il marocchino deve tagliarsi lo stipendio

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe interessato all'esterno turco Ferdi Kadioglu, giocatore classe '99 del Fenerbahce. La rosea sottolinea che l'idea sarebbe comunque un'alternativa ad Hakim Ziyech che è entrato nell'orbita Milan ormai da diverso tempo. Il marocchino vorebbe lasciare il Chelsea per trovare un posto da titolare che i rossoneri, per inciso, gli darebbero sicuramente, ma rimane la questione dell'ingaggio. Ziyech guadagna 6 milioni di euro netti e dovrebbe tagliarsi parte dello stipendio per approdare alla corte di Pioli: per la Gazzetta non è detto che Hakim sia disposto a farlo.