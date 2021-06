Milan, la candidatura di Giroud è sempre più forte

La candidatura di Olivier Giroud è sempre più forte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla trattativa per il passaggio in rossonero del centravanti francese. In via Aldo Rossi - sottolinea la rosea - insistono nel dire che non c'è l'idea di pagare un indennizzo al Chelsea per l'attaccante che si era reso disponibile a parametro zero. Il Milan, dunque, punterà su Giroud solo se i Blues lo lasceranno partire gratis.