Milan, la proprietà vuole contenere i costi dei rinnovi: Gigio e Ibra le uniche eccezioni

In casa rossonera, ci sono in ballo diversi prolungamenti di contratto. La volontà della proprietà è quella di contenere i costi dei rinnovi, con due eccezioni, vale a dire Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che anche per questo motivo i dirigenti non intendono superare i 4 milioni di euro netti per Calhanoglu.