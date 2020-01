Tra gli obiettivi del Milan per l’attacco c’è Politano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri incontreranno la prossima settimana i colleghi dell’Inter per discutere dell'esterno classe '93. I nerazzurri hanno chiesto in cambio Kessié, trattativa però considerata sconveniente da Gazidis. Ma se ne riparlerà.