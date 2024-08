Milan, la trattativa saltata per Zirkzee. Di Marzio: "Questione di principio sulle commissioni. Ma all'estero è la normalità"

Nella lunga intervista rilasciata a ilgiornale.it, Gianluca Di Marzio ha parlato di come il Milan abbia abbandonato la pista Zirkzee a causa delle commissioni monstre (15 mln) chieste dal suo procuratore Kia Joorabchian.

Zirkzee-Milan, cos'è successo? Davvero la trattativa è saltata solo per le alte commissioni del suo agente?

"Sì, ne hanno fatto una questione di principio. Capisco pure che queste proprietà straniere che sono abituati ad altre percentuali nelle loro trattative trovino fuori mercato dare il 40% all'agente, non si sono voluti adeguare al mercato. In Bundesliga e in Premier League è la normalità, ad esempio il Borussia Dortmund ha pagato più di commissioni che per il cartellino di Guirassy (17 cartellino e 20 di commissioni). Lo capisco, ma è anche vero che i rossoneri hanno perso una bella opportunità di mercato per rinforzare pesantemente l'attacco".