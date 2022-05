Milan, Leao bloccato. Tuttosport: "La clausola da 150 milioni che frena le pretendenti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La clausola da 150 milioni inserita nel contratto di Leao, gioca a favore del Milan. Con il rinnovo di contratto non ancora arrivato, la cifra tiene lontane le pretendenti. Difficile, infatti, trovare un Club disposto a pagare un somma così elevata. Il Milan dal canto suo vuole rinnovare con il portoghese fino al 2024 ed è pronta a rilanciare la prima proposta da 4,5 milioni a stagione. Nel mentre il tribunale di Milano si è pronunciato sul caso Leao-Lille-Sporting riconoscendo il giocatore come colpevole imponendo il pagamento del 30% del suo stipendio che ad oggi ammonta a 300.000 euro visto l'ingaggio da 1,5 milioni a stagione. Il Milan è disposto a dare una mano al giocatore, ma non prima di aver chiarito la questione rinnovo, come spiega Tuttosport.