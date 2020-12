Kabak e Simakan sono i due nomi che stuzzicano maggiormente l’interesse del Milan per quanto riguarda il mercato in difesa. Occhio, comunque, anche alle piste italiane. Come quella che porta al giovane Matteo Lovato. Come riporta Tuttosport, il difensore piace molto ai rossoneri, ma non ai 20 milioni che chiede il Verona, club proprietario del cartellino.