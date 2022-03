Milan, Maldini e Massara valutano Berardi. Interessa, ma...

MilanNews.it

Tra Milan, calciomercato e Nazionale: questi giorni di sosta, giunti oggi ad una settimana esatta dalla stop del campionato, vivono di tale trinomio. E c'è un profilo che unisce tutto: Domenico Berardi. Piace al Milan, se ne parla in ottica calciomercato estivo ed è, attualmente, titolare nell'Italia di Mancini.

Piace al Milan

C'è, di fatto, una certezza: Domenico Berardi interessa ai rossoneri e piace molto a Stefano Pioli. Il suo profilo si sposerebbe a pieno con quelle che sono le richieste del tecnico emiliano per l'esterno destro d'attacco: capacità di far goal e di servire assist, intraprendenza nell'1 vs 1 e spirito di sacrificio nell'aiutare in difesa quando necessario. Il 28enne neroverde sarebbe, almeno sulla carta, un upgrade rispetto agli attuali Saelemaekers e Messias.

Alti costi, ma...

Altra certezza: il Sassuolo è, da sempre per il Milan, bottega carissima e non svenderà nessuno tra i suoi gioielli. Si parla già degli addii di Scamacca e Raspadori, di Traoré in rampa di lancio e dell'addio dello storico capitano neroverde, Berardi. L'ad Carnevali valuta il numero 25 intorno ai 30 milioni di euro: difficilmente il Milan potrà spendere quella cifra, ma sul giocatore la dirigenza rossonera sta facendo più di un ragionamento e non è escluso che, incastrando il suo acquisto con altri intrecci di mercato, non si possa giungere ad un buon compromesso.