Milan, manca solo l’ultimo sì per il rinnovo di Ibrahimovic

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic si sono avvicinati ulteriormente in queste ultime ore. La proposta rossonera non è arrivata alla richiesta di 7 milioni dello svedese, ma si è avvicinata molto. Il Milan ha offerto 5 milioni di euro netti con l’aggiunta di bonus facilmente raggiungibili per arrivare a 6, rimodulando proprio la formula dei bonus. Manca l’ultima risposta prima di dare l’annuncio ufficiale del prolungamento, e il club confida che il sì definitivo possa arrivare entro il weekend, in modo da avere Ibrahimovic con il resto della squadra lunedì 24 agosto al raduno, pronto per i tamponi come gli altri compagni.

Il braccio di ferro prosegue da settimane ma ormai si è giunti alle battute conclusive, Ibra è vicino al rinnovo e il Milan così potrà iniziare a programmare il resto del mercato. In uscita c’è Rade Krunic che piace al Friburgo, e dopo la cessione di Ricardo Rodriguez al Torino, anche Pepe Reina dovrebbe uscire: c’è il Valencia in pole position. Poi c’è Gerard Deulofeu che continua a inviare chiari messaggi alla sua ex squadra: “Il Milan è un’opzione per il mio futuro. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un'opzione, così come altri club di Premier, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford", ha detto l’esterno spagnolo a Radio Onda Cero.