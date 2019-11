Milan, Mertens e Callejon non rinnovano: possibili obiettivi a parametro zero?

Il Milan potrebbe decidere di inserirsi in una possibile corsa che coinvolge diverse squadre, l'Inter su tutte, per due calciatori che in questi anni hanno fatto la differenza nel Napoli. Parliamo di Mertens e Callejon accomunati dallo stesso destino, ossia dal contratto in scadenza a giugno, diventando di fatto due possibili obiettivi a parametro zero. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la fermezza mostrata da De Laurentiis non lascia più spazi di trattativa per i rinnovi. Anzi se nella finestra di mercato di gennaio si creassero delle possibilità verrebbero ceduti entrambi.