Milan, Milenkovic piace molto ma la richiesta della Fiorentina è alta

Il Milan, alla ricerca di un difensore, ha trovato in Nikola Milenkovic il rinforzo ideale per aggiungere centimetri e fisicità alla batteria dei centrali in rosa. Il serbo, classe '97, nonostante la giovane età conosce bene il campionato italiano e ha dimostrato di sapersela cavare a buoni livelli. La Fiorentina però, ad oggi, non ha intenzione di provarsene: la richiesta di Commisso di 40 milioni di euro è un muro che difficilmente i rossoneri potranno scavalcare. Milenkovic però piace molto, e nel caso che la Viola aprisse uno spiraglio per la trattativa allora il Milan ci proverebbe seriamente.