Milan-Modric, secondo la Gazzetta si può chiudere in pochissimi giorni

vedi letture

Stando a quanto riferisce Luca Bianchin su gazzetta.it, il Milan confida di chiudere l'affare Modric in pochissimi giorni con un'offerta di un contratto annuale, con opzione per un altro, a circa 3,5 milioni di euro. Per l'inviato della rosea la trattativa tra il croato ed i rossoneri è proseguita anche in queste ore e c'è ottimismo per arrivare ad una soluzione che faccia contenti tutti.

Il Milan di Tare e Allegri insiste sull'ormai ex Real Madrid perché sarebbe subito un enorme leader tecnico, oltre che di spogliatoio. Un calciatore che ha vinto tutto e che avrebbe enorme credibilità: con il fuoriclasse a Milanello, scrive Bianchin, per i compagni sarebbe un po’ più complicato arrivare tardi a un allenamento o isolarsi durante un cooling break…

Modric in questo momento è in ritiro con la Croazia a Fiume per preparare le partite contro Gibilterra e Repubblica Ceca, in scena venerdì e lunedì. Il tempo per pensare al futuro c'è, e la certezza è che i soldi per lui non sono la priorità.