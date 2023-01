Milan, non arriveranno altri portieri oltre a Vasquez. Sportiello in estate

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Il Corriere dello Sport, questa mattina, fa il punto sulla situazione portieri in casa Milan. Nel mercato invernale, che si chiude fra una decina di giorni, non arriverà nessuno oltre a Devis Vasquez, sbarcato a Milan a inizio anno e che prenderà il posto di Mirante e Tatarusanu a partire dalla prossima estate insieme anche a Marco Sportiello, portiere in scadenza con l'Atalanta che dovrebbe aggregarsi al Milan a parametro zero.