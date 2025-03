Milan, nuovi contatti per De Cuyper: assalto in estate dopo l'addio di Theo Hernandez

Il Milan è in pieno casting per il nuovo direttore sportivo, con Igli Tare in pole position ma con altre opzioni ancora in valutazione. Intanto, si pianifica il mercato estivo, con possibili cambiamenti significativi in rosa dopo una stagione complicata. Uno dei nomi caldi per la fascia sinistra è Maxim De Cuyper, 24enne del Club Bruges. Il Milan ha già avviato contatti con gli agenti del giocatore, che piace anche ad Arsenal, West Ham e Juventus. Il club rossonero potrebbe investire fino a 20 milioni di euro, ma prima di affondare il colpo vuole attendere la nomina del nuovo DS per garantire coerenza nelle scelte tecniche.

L’interesse per De Cuyper potrebbe essere legato al futuro di Theo Hernandez, in scadenza nel 2026. Il rinnovo non ha fatto progressi e le richieste economiche del francese (circa 7 milioni di euro) non sono giustificate dalle sue prestazioni stagionali, le peggiori da quando è al Milan. A gennaio il Como aveva offerto 45 milioni, proposta accettata dal club ma rifiutata dal giocatore, che spera in offerte da top club europei.

Se Hernandez non rinnoverà, la cessione in estate diventa l’unica opzione per evitare un addio a parametro zero nel 2026. Il suo agente sarà al lavoro per cercare soluzioni, mentre il Milan si prepara già all’eventuale sostituzione, con De Cuyper tra i principali candidati. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro della fascia sinistra rossonera. A riportarlo è il Corriere dello Sport.