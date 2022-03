Milan, offerta al ribasso per il rinnovo di Romagnoli: ipotesi aperte

© foto di DANIELE MASCOLO

Sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per la situazione di Alessio Romagnoli e il suo complicato rinnovo di contratto col Milan. I rossoneri hanno fatto un'offerta decisamente al ribasso, passando dagli attuali 6 milioni netti a 2,8 più premi a stagione. Il giocatore ha preso tempo, sta valutando le altre opzioni ma di fatto non ha mai chiuso alla possibilità di restare in rossonero. E anche per questo, il pubblico di fede milanista gli sta riservando trattamenti di favore ben diversi rispetto a quanto visto recentemente con Franck Kessie.