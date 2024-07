Milan, offerte per Calabria e Adli. I giocatori non vogliono lasciare il club rossonero

vedi letture

Negli ultimi giorni sono arrivate al Milan delle proposte per Davide Calabria e Yacine Adli, riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano in diretta sulla piattaforma streaming Playback. Entrambi i giocatori però non vogliono lasciare il club rossonero.

Per Calabria l'interesse è del Galatasaray in Turchia, mentre per Adli la proposta è arrivata dall'Al Shabab Club in Arabia Saudita. Sia il capitano del Milan che il centrocampista hanno rifiutato le offerte in quanto non vogliono lasciare il club.

Per Ballo-Touré, attualmente fuori dal progetto tecnico del Milan, sono arrivati interessamenti da parte di Watford e Leeds dalla serie B inglese.