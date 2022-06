Milan, Origi firma. Ma si attendono i rinnovi di Maldini e Massara

MilanNews.it

Doveva essere una settimana caldissima nel mondo Milan e, temperature elevatissime a parte, tale si sta rivelando. Dopo un mese di voci e di ipotesi in seguito all'avvenuto signing in società tra Red Bird ed Elliott, è in questi giorni il momento di passare ai fatti con le prime ufficialità.



Origi ha firmato

Dopo essere sbarcato a Milano nella serata di lunedì, Divock Origi ha svolto ieri tutto l'iter medico e burocratico (visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' e ottenimento dell'idoneità sportivo presso il Centro Ambrosiano) per diventare un nuovo calciatore del Milan; l'attaccante belga, concludendo la sua due giorni milanesi a Casa Milan, ha poi posto la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club rossonero per i prossimi 4 anni.



Maldini e Massara firmeranno

Non ne voglia l'attaccante belga - comunque accolto positivamente e con molto ottimismo dai tifosi rossoneri - ma nel mondo Milan l'attesa è tutta per Maldini e Massara. Domani, infatti, scadranno ufficialmente i contratti dei due massimi dirigenti sportivi del Club di via Aldo Rossi e, al momento, nonostante la fiducia che filtra da Casa Milan, non è stata comunicata alcuna firma sui nuovi accordi. Saranno, dunque, 48 ore caldissime. Temperature a parte.