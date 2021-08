Milan, passi avanti per Adli. Trattativa verso la fase conclusiva

Il Milan spinge per arrivare presto all’intesa con il Bordeaux per il giovane Yacine Adli. La conferma che la trattativa sia a buon punto arriva direttamente dal numero uno del club francese. Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, si è così espresso a RMC Sport: "E' vero che c'è un interesse da parte del Milan. Il mercato è fatto di partenze e arrivi. Ci sono dei discorsi aperti. Non è sbagliato dire che il Milan sia interessato e che è in una buona posizione. Stiamo parlando e vedremo se questo trasferimento si farà o meno nei prossimi giorni".

Il Milan sta cercando di acquistare Adli per posizionarlo a centrocampo, nonostante il giocatore sia stato utilizzato in più ruoli, compreso la trequarti. Questa sua duttilità piace molto a Stefano Pioli e alla dirigenza milanista, così la decisione di affondare il colpo. La trattativa procede ma c’è ancora da limare qualcosa dal punto di vista economico. La richiesta del Bordeaux è di dieci milioni di euro mentre Maldini e Massara vorrebbero spendere meno e magari impostare la trattativa con la formula del prestito con diritto. Allo stesso tempo la società rossonera è focalizzata anche sull’operazione Alessandro Florenzi, in attesa di passare al Milan e chiudere presto il rapporto con la Roma.