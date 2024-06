Milan, Pellegrino verso il ritorno in patria: potrebbe andare all'Independiente o al River Plate

vedi letture

Marco Pellegrino, dopo gli ultimi mesi in prestito alla Salernitana, potrebbe tornare in Argentina: sulle tracce del giovane difensore argentino arrivato in rossonero l'estate scorsa dal Platense a titolo definitivo per tre milioni di euro, ci sarebbero infatti l'Independiente e il River Plate. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Questi i numeri di Pellegrino con la maglia della Salernitana (nella prima parte di stagione aveva collezionato una sola presenza con il Milan contro il Napoli):

PRESENZE IN SERIE A: 10

PRESENZE DA TITOLARE: 5

MINUTI IN CAMPO: 543'

AMMONIZIONI: 1