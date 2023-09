Milan, per il futuro in attacco c'è Jonathan David del Lille

vedi letture

Dopo che la Gazzetta dello Sport ha riportato il suo nome nelle ultime ore, Il Giornale questa mattina ha voluto indicare come nel futuro del Milan l'idea di provare a portare in rossonero Jonathan David. Attaccante canadese, in forza al Lille, in Francia, con cui i rossoneri in passato hanno trattato più volte e bene. Il suo contratto scade nel 2025 quindi dalla prossima estate potrebbe esserci un margine maggiore di trattativa rispetto a quanto si potesse in questa sessione.