Arkadiusz Milik è il principale obiettivo di mercato del Milan per l’attacco, ma i rossoneri, come riporta Tuttosport, stanno seguendo anche altri profili. Tra i giocatori nel mirino ci sono Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, e Jonathan David, talento del Gent richiestissimo in tutta Europa.