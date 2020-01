Milan, per Piatek interessamenti da Premier League e Bundesliga

Krzysztof Piatek è sempre più lontano dal Milan. La seconda panchina consecutiva in campionato, senza entrare neanche per un minuto, sta infatti convincendo il polacco a guardarsi intorno. La sua voglia sarebbe quella di giocare in un club che giochi in Champions ma viste le sue ultime prestazioni sarà difficile trovarlo. Per lui sono arrivati interessamenti sia dalla Premier che dalla Bundesliga e nei prossimi giorni potrebbe muoversi qualcosa.