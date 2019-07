C’è anche German Pezzella, centrale di proprietà della Fiorentina, tra gli obiettivi del Milan per la difesa. Come riporta Tuttosport, ieri il manager dell’argentino si è presentato nella sede milanista di via Aldo Rossi per incontrare i vertici rossoneri. Il club viola ha già fissato il prezzo per il cartellino del giocatore: 20 milioni di euro trattabili.