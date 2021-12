Milan, piace Scamacca per il vice Ibra: l'attaccante ha molti estimatori in Italia

Che Gianluca Scamacca abbia diversi estimatori in Italia non è una novità. L'attaccante italiano è tornato al Sassuolo quest'anno dopo il prestito al Genoa, trovando spazio e gol. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sono molti i club italiani sul classe '99: presente l'Inter, c'è la Juve, Milan per un vice Ibra giovane e Fiorentina per il post Vlahovic. Ci sono anche alcune sirene inglese, ma per ora il suo pensiero è l'Italia.