Milan, possibile tentativo del Newcastle per Tomori

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere dello Sport, dall'Inghilterra arrivano voci di un possibile tentativo del Newcastle per Fikayo Tomori. Gli inglesi tornerebbero così a pescare in casa rossonera dopo aver preso un anno fa Sandro Tonali. Al momento però in via Aldo Rossi non è arrivata nessuna proposta ufficiale, dunque per ora si tratta solo di indiscrezioni di mercato.

Difficile comunque che il Milan possa dare il via libera alla cessione di Tomori (a meno che ovviamente non arrivi un'offerta irrinunciabile come quella di un anno fa per Tonali). I rossoneri hanno già perso Simon Kjaer e cedere anche l'inglese vorrebbe dire perdere in un colpo solo due leader della retroguardia milanista.