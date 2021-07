Milan, prosegue la trattativa con l'Eintracht per Hauge

Pobega e Hauge restano in uscita. Nello specifico, per il norvegese c’è un’offerta dell’Eintracht Francoforte di 8 milioni, che il Milan ritene però insufficiente. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera vorrebbe una cifra attorno ai 12-13 milioni e si continua a trattare. C’è anche il Wolfsburg sul giovane esterno, il quale è destinato a lasciare il Milan nel corso del mercato estivo.