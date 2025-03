Milan, raggiunto accordo preliminare per il trasferimento in rossonero del difensore 2009 Mbaye

Con questo post su Instagram, il Milan ha annunciato l'accordo per l'arrivo in rossonero di Astin Mohammet Zaehb Mbaye, difensore classe 2009: "AC Milan può annunciare che è stato raggiunto un accordo preliminare per il trasferimento di Astin Mohammet Zaehb Mbaye. Astin è nato a New York il 5 marzo 2009 e ha la doppia cittadinanza statunitense e tedesca. Come difensore, Astin è già un pilastro delle squadre giovanili degli USA. Astin Mbaye sarà disponibile per il "progetto Milan Futuro", a partire dall'Academy nell'U17, dal 1° luglio 2025".