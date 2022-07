Milan, riaccesa una speranza per Renato Sanches. Il Lille smentisce offerte del Psg

MilanNews.it

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, si potrebbero riaccendere delle fiammelle di speranza per Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille. Infatti nel pomeriggio di ieri il presidente del club francese Letang ha dichiarato che ancora non ha ricevuto offerte dal Psg per il suo gioiello e invece ne sono arrivate da alcuni club europei. Dunque le speranze del Milan non si sono ancora esaurite.