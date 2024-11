Milan, rinnovo Hernandez: l'agente spera di avere un contatto col club nei prossimi giorni

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Theo Hernandez. Come scrive il quotidiano sportivo, a meno di due anni dalla scadenza, resta ancora da discutere il rinnovo del contratto dell'esterno rossonero. Hernandez ha un legame col Milan fino al 30 giugno del 2026, a Milano sta bene e vorrebbe prolungare, però resta da trovare l’intesa economica con la società. Nei prossimi giorni l’agente di Theo spera di avere un contatto col Milan per cominciare a dialogare sulle cifre, i bonus e la durata del contratto. Inevitabilmente nella discussione tra società e giocatore peseranno anche le prestazioni degli ultimi mesi, non proprio esaltanti per un giocatore che per anni è stato tra i migliori tra i rossoneri.

Paulo Fonseca, dopo il pareggio 3-3 con il Cagliari, ha commentato così la prestazione di Hernandez: “Può fare meglio difensivamente, stiamo lavorando per correggere certe cose. Tutta la linea difensiva però può fare di più nei duelli”.