Come per Gigio Donnarumma, anche per Alessio Romagnoli, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022, la priorità è il rinnovo con il Milan. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi farà il possibile per convincere il capitano milanista a prolungare e punterà forte sulla sua volontà di restare a Milanello.