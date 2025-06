Milan, sabato Tare era in tribuna per assistere ad Albania-Serbia

vedi letture

Sabato sera Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, era in tribuna ad assistere ad Albania-Serbia, partita di qualificazione al Mondiale terminata 0-0. Ovviamente quello non è stato un viaggio di piacere, ma di lavoro, visto che erano diversi i giocatori in orbita rossonera da osservare da vicino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in particolare i profili attenzionati sono quelli di Dusan Vlahovic e Aleksandar Mitrovic. Entrambi gli attaccanti piacciono, così come Mateo Retegui, ma presupporrebbero investimenti eccezionali tra costi del cartellino e ingaggi milionari.

Con Allegri il Diavolo dovrà necessariamente rivoluzionare la rosa e ripartire, in una stagione in cui non disputerà le coppe europee a causa dell'annata fallimentare appena conclusa. La prima conseguenza è stata l'addio di Tijjani Reijnders, che proprio ieri ha svolto le visite mediche con il Manchester City.

Ora ci sarà da capire il futuro di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, tre colonne del Milan del recente passato. Tutti e tre rischiano di dover salutare, anche se per l'attaccante la società sta ancora tenendo duro, respingendo l'assalto del Bayern Monaco. Da capire se nei prossimi giorni i bavaresi intensificheranno i contatti con il club di Via Aldo Rossi per strappare il sì per il portoghese.