Milan, sarà un centrocampo rinnovato: Xhaka spinge per i rossoneri

Cambia il centrocampo del Milan. La società di via Aldo Rossi è molto attiva sul mercato. L’obiettivo è creare un reparto dove ci sia la possibilità di giocare il pallone con tanti palleggiatori ma che allo stesso tempo garantiscano il giusto equilibrio alla manovra. Lo sa Massimiliano Allegri che da quest’anno tornerà a sedersi sulla panchina rossonera per cercare di far dimenticare una stagione che non ha portato la qualificazione alle prossime coppe europee. Diversi i nomi che potrebbero arrivare, da Modric a Javi Guerra passando anche per Samuele Ricci

Non si ferma quindi qua la ricerca di nuovi elementi per la mediana. Il primo della lista è sempre Granit Xhaka. Il centrocampista del Bayer Leverkusen starebbe spingendo per vestire la maglia rossonera la prossima stagione e potrebbe essere certamente un ottimo innesto da affidare a mister Allegri. Dalla Germania arrivano notizie contrastanti con la società che però avrebbe offerto una cifra sui 10 milioni di euro, sufficienti per un giocatore sull'orlo dei 33 anni.

L’altra pista porta in Belgio e al Brugge. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei giocatori seguiti sarebbe Ardon Jashari. La formazione nerazzurra chiederebbe 45 milioni di euro ma la sensazione è che, inserendo all’interno bonus vari, si potrebbe scendere sui 35-40 milioni di euro.