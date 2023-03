MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Noah Okafor non rinnoverà il proprio contratto con il Salisburgo. L'attaccante svizzero, in scadenza a giugno 2024, è sulla lista di diversi top club fra cui Milan, Inter e Tottenham. La valutazione per il cartellino del classe 2000 è di venti milioni di euro. A riferirlo è Sky Sport Deutschland.