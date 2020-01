Milan, si aspetta una cessione importante per sbloccare gli acquisti

Il mercato del Milan si è aperto con sei operazioni, tre in entrata e tre in uscita, ovvero Ibrahimovic, Kjaer e Begovic per le partenze di Borini, Caldara e Reina, mentre la settima è attualmente bloccata. Ricardo Rodriguez ha già un accordo totale con il Fenerbahce ma per motivi legati al fair play finanziario la federazione turca ha stoppato il mercato in entrata della squadra di Istanbul e nel corso della settimana si attendo sviluppi. Ma ci sono almeno 4 giocatori nella rosa rossonera che potrebbero sbloccare il mercato in entrata. Se Boban e Maldini riuscissero a vendere uno tra Paquetà, Piatek, Suso o Kessie, il Milan andrebbe a sostituirli sul mercato con un acquisto importante.

Saranno loro l’ago della bilancia degli ultimi giorni della sessione invernale, perché senza uscite difficilmente la società andrà a mettere mani al portafoglio. Dunque la dirigenza si aspetta nelle prossime ore che gli estimatori di Piatek si facciano avanti con una cifra importante, e in questo senso dalla Premier potrebbero arrivare offerte allettanti. Per ora nessuna grande proposta sul tavolo, solo sondaggi e interessamenti per Suso e Paquetà, così come per Kessie. In uscita anche il giovane Gabbia, ma il Milan vorrebbe darlo in prestito per fargli acquisire minutaggio, per questo si cerca anche una soluzione in difesa (probabilmente prestito), se dovesse partire Gabbia.