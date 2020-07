Milan, si cerca un vice Hernandez a sinistra: potrebbe tornare di moda Robinson del Wigan

In vista della prossima stagione, il Milan sta cercando un vice Theo Hernandez a sinistra e, secondo Tuttosport in edicola questa mattina, non è escluso che possa tornare di moda il nome di Antonee Robinson, terzino del Wigan che era stato a gennaio ad un passo dal trasferimento in rossonero, ma tutto saltò perchè durante le visite mediche gli venne riscontrato un problema cardiaco (ora risolto).