L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Samu Castillejo, protagonista di una stagione in chiaroscuro. Alti e bassi, dunque, per il giovane esterno, che non ha convinto del tutto. Il giocatore, come riporta la rosea, piace in Spagna: non è da escludere, dunque, un suo ritorno nella Liga.