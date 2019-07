Milan, sondaggi di Monaco e Marsiglia per André Silva: i rossoneri non hanno intenzione di cederlo in prestito

Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Monaco e Marsiglia avrebbero messo nel mirino André Silva e avrebbero già fatto dei sondaggi con il Milan per il centravanti portoghese che ieri ha iniziato ad allenarsi con i rossoneri. Il club di via Aldo Rossi non sembra intenzionato a cederlo in prestito.