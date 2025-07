Milan, spunta un'altra pretendente per Adli: sondaggio del Sassuolo

Il Milan ha messo sul mercato Yacine Adli per una cifra vicina agli otto milioni. Dopo il mancato riscatto della Fiorentina - che però l'aveva fissato a 10,5 milioni di euro - il centrocampista francese è tornato in rossonero, anche se non rimarrà. È stato convocato per il Milan Futuro (ma non potrà mai giocarci, visto che ha più di 50 presenze in Serie A) e poi verrà probabilmente ceduto anche in virtù di un contratto che termina fra un anno, il 30 giugno del 2026.

In attesa di offerte, però, ci sono gli interessamenti. Il primo è stato un sondaggio del Napoli, a fine maggio, nel momento in cui Adli sapeva che non sarebbe rimasto comunque a Firenze, nonostante una stagione da 35 partite con 5 gol e 7 assist.

Nelle ultime ore invece si è mosso il Sassuolo, ritornato in A dopo un anno di purgatorio e alla ricerca di un nuovo centrale di centrocampo che possa essere uno dei punti fermi, con la possibilità di sostituire un Thorstvedt che ha tanto mercato. C'erano poi stati sondaggi da parte di Spartak Mosca e da club arabi, declinati nelle ultime settimane. Questi i convocati del Milan Futuro per il raduno pre-stagionale, in ordine alfabetico: Adli, Branca, Coubiș, D'Alessio, Duțu, Hodzic, Lazetić, Magrassi, Malaspina, Minotti, Nissen, Perrucci, Quirini, Raveyre, Sandri, Sia, Șiman, Traorè, Vásquez, Zukić.