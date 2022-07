Milan, su Gabbia c'è da tempo la Samp ma resterà fino a quando i rossoneri non prenderanno un altro difensore

MilanNews.it

Matteo Gabbia ha voglia di giocare con continuità e per questo sembra destinato a lasciare il Milan in questa finestra di mercato estiva. Su di lui c'è da tempo la Sampdoria che lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero è disposto a dare il suo via libera alla cessione, ma solo dopo che avrà comprato un nuovo difensore centrale. Lo riferisce Tuttosport.