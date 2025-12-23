Milan-Sule? Romano: "Non mi risulta sia un nome caldo per i rossoneri"

Fabrizio Romano ha pubblicato un video su YouTube con gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan:

FULLKRUG: "La cifra del riscatto è di 5 milioni di euro. Il Milan non pagherà il prestito, ma coprirà l’ingaggio del tedesco fino al termine di questa stagione".

KOSTIC: "Il Milan ha avuto un incontro con l'agente di Kostic ed è stato un incontro molto positivo. I rossoneri hanno un accordo con il giovane attaccante che piace anche in Germania, ma ha dato la sua prorità al Milan. Si sta lavorando alla cifre dell'operazione, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro più bonus per arrivare a 4-5 milioni. Ci sono discorsi ben avviati tra Milan e Partizan Belgrado per Kostic".

ORIGI: "Il Milan, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, ha intanto trovato un accordo con gli agenti di Origi per la risoluzione del contratto. Il belga saluta così il club rossonero".

SULE: "Uno dei nomi che sono stati accostati negli ultimi giorni al Milan per la difesa è quello di Niklas Sule, difensore classe 1995 del Borussi Dortmund. A me non risulta questa trattativa, non è un nome caldo per il Milan. E' un nome che è circolato ma non mi risulta che sia in orbita Milan".

