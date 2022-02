Milan, tante voci sul futuro di Kessie: il punto. Lui, intanto, si allena a mille

L'eliminazione della Costa d'Avorio dalla Coppa d'Africa ha fatto sicuramente un favore al Milan: Franck Kessie è tornato e sarà titolare nella delicatissima e decisiva sfida di sabato 5 febbraio tra i rossoneri e l'Inter capolista.

Le opzioni sul campo

E da ciò che si riporta da Milanello, l'ivoriano è tornata in modalità tuono: nel primo allenamento con i compagni, infatti, ha stupito tutti con un motore fisico e atletico spaventoso, da riservare sul prato di San Siro nel derby. Stefano Pioli, tra l'altro, sta seriamente pensando di schierarlo nella posizione di trequartista; in questo modo, garantirebbe una copertura ossessiva su Brozovic e un uomo fisicamente ben dotato in fase di possesso offensivo. Ne farebbe le spese Diaz, ma il Milan - sulla carta - potrebbe giovarne parecchio.

Le opzioni sul mercato

Di pari passo con le buone notizie sul suo rendimento negli allenamenti, continuano a circolare le voci sul suo futuro. Sembra ormai certo, infatti, che Kessie non rinnoverà il suo contratto con il Milan a causa delle alte richieste del suo entourage alla dirigenza rossonera, la quale, a sua volta, non intende accontentarlo oltre un certo limite. Diversi club europei stanno pensando al numero 79 per l'estate; tra questi anche il Barcellona, il quale, secondo il giornalista catalano Juanmartì, intervistato da MilanNews.it, potrebbe contare sull'aiuto di Raiola: "Ovviamente non sto dicendo che Kessie andrà al 100% al Barcellona, ma è comunque un qualcosa importante, di cui tenere conto, e penso che il Barcellona possa sfruttare il fatto che l’agente di Kessie lavori con uno degli avvocati di Raiola”.