Milan, Terracciano piace in Serie A: su di lui c'è soprattutto l'Empoli

Filippo Terracciano ha collezionato finora 449' in campo tra Serie A e Coppa Italia. Un minutaggio piuttosto risicato che potrebbe portare al giocatore a valutare la possibilità di lasciare il Milan a gennaio per andare a giocare con continuità in qualche altra squadra. D'altronde gli estimatori non gli mancano in Serie A, dove c'è soprattutto l'Empoli che ha messo gli occhi su di lui. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.

Questi i numeri stagionali di Terracciano con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 0

PRESENZE TOTALI: 5

MINUTI IN CAMPO: 449'

AMMONIZIONI: 3